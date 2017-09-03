События в Астане. Что это было (полная версия)

События в Астане. Что это было? Драка с индийскими рабочими на строящемся объекте в столице, 41 задержанный, ОМОН и ажиотаж в сети — до такой степени, что на несколько часов перестал работать WhatsApp Messenger по всей стране.
Сегодня ночью на левобережье Астаны случились беспорядки, которые не на шутку напугали астанчан — из-за потасовки индийских и казахстанских рабочих были перекрыты улицы и пригнан ОМОН с дубинками, есть задержанные. Как это было, рассказал NUR.KZ.
Информация о беспорядках появилась от очевидцев — они снимали на видео, как на левом берегу Астаны полиция перекрыла улицы Алматы и Туркестан. Туда пригнали скорую помощь, пожарную машину и два автобуса полицейских.
Конфликт граждан Индии с сотрудниками охраны произошло из-за пропускной системы (не были вбиты в базу пропуска). Граждан Индии принявших участие в потасовке составило более тысячи человек. Пострадавшие: 1 охранник и 2 гражданина индии. В больницу не обращались. Граждане Индии Обкидываются камнями, приданные силы перекрыли улицу Алматы от Ул. Туркестан до Акмешит
Слышны были шум и крики. Стали собираться толпы любопытных — многих астанчан не волновал запрет полиции на проезд и проход по улицам.
«Каждый считал своим долгом проехать под запрет, мешая работе полиции. Так же делали и пешеходы-зеваки, каждый второй говорил: «Я живу вон там, пропусти».
Им объясняли, что надо пройти через двор в целях безопасности, но некоторые личности прям настырно пытались пробиться вперед, — рассказывают жители ближайших домов.
Очевидцы говорили о чем-то «наподобие забастовки», позже появилась информация о драке рабочих из строящегося «Абу-Даби Плаза» в Астане. На одном из размещенных очевидцем видео явно слышны выстрелы.
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Nai-post ni Спецодежда в Астане noong Sabado, Setyembre 2, 2017
Даурен Абаев оперативно прокомментировал случившееся. Он подтвердил, что между иностранными рабочими объекта «Абу-Даби Плаза» и сотрудниками охранного агентства произошел бытовой конфликт.
Аким Астаны Асет Исекешев поспешил заверить астанчан, что конфликт уже исчерпан — он лично приехал на место случившегося и поговорил с народом. Астанчане встретили его одобрительным свистом, слышались даже аплодисменты и крики «красавчик».
Подробности сообщили в МВД. Потасовка случилась на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» — в ней участвовали рабочие из Индии и местные казахстанские работники. В 20.35 местная охрана отказалась выпускать из расположения пьяного индийского рабочего. Затем он позвал «в помощь» своих соотечественников — вместе они избили охранника. За избитого заступились местные казахстанские рабочие — случилась драка с участием порядка 30-ти человек. В МВД заверили, что пострадавших и погибших нет — двое получили ссадины. На место беспорядков прибыл посол Индии, представители местной власти и строительной компании.
К двум часам ночи задержаны 41 человек.
ОМОН простоял на улицах Астаны до двух часов ночи — после полуночи по улице Алматы полиция повела группу людей. В Генпрокуратуре заявили о том, что задержан 41 человек — иностранцев среди них нет.
«41 гражданин Казахстана доставлен в подразделения органов полиции в нетрезвом состоянии для проведения проверки. Со стороны индийцев фактов нарушения общественного порядка допущено не было», — сообщил замгенпрокурора Андрей Лукин.
Провокаторы еще несколько часов ходили по району.
«Службы по громкоговорителю на двух языках сообщали, чтобы люди расходились по домам. Но некоторые наши казахстанцы продолжали ходить по району и провоцировали, кричали “казактар, алга”, свистели ходили по округе. Кровь кипела и, видимо, хотели продолжения», — рассказали местные жители.
Поздно вечером 2 сентября на территории Казахстана произошел сбой в работе самого популярного мессенджера — WhatsApp. На невозможность отправлять и получать сообщения пожаловались пользователи Астаны, Алматы, Караганды и других городов, сообщил Tengrinews.kz.
По состоянию на 03.00 по времени Астаны мессенджер так и не функционировал. В министерстве информации и коммуникаций Казахстана комментарий получить не удалось. Администрация WhatsApp также не публиковала никаких комментариев.
Утром 3 августа работа мессенджера была восстановлена.
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1 Комментарий Включено "События в Астане. Что это было (полная версия)"
да просто надоело людям , что иностранцы борзеют , всякие привелегии им, а своих за быдло считают!