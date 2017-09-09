Специальные счётчики должны установить на все заправки Шымкента. Новость обсудили за круглым столом в департаменте госдоходов представители палаты предпринимателей юга, руководители АЗС и нефтебаз.

По требованию министерства финансов, счетчики должны быть установлены на всех пунктах реализации нефтепродуктов с 1 января 2018 года. Со стороны предпринимателей негатива было немало. Бизнесмены считают, что дело серьезно пострадает — установка оборудования требует серьезных вложений.

За круглым столом озвучивались и цифры — от пяти до 100 миллионов тенге. Такую сумму, по словам заправщиков, сможет выделить далеко не каждый предприниматель. И если «акулы» бензинового пистолета еще как-то сгладят вывод таких денег из оборота, то мелкие заправки попросту обанкротятся.

За работу с первого января следующего года без контрольных приборов учёта реализаторов горючего ждёт крупный штраф. Не зависимо от того, крупная это нефтебаза на десятки тысяч тонн горючего или маленькая сельская заправка.

Еркин Ельшибеков, руководитель управления администрирования косвенных налогов ДГД ЮКО: «Я вас не пугаю, но хотел бы ещё раз остановиться на статье 281-й пункта 8 части 5-й реализация нефтепродуктов отдельными поставщиками нефтепродуктов без приборов учёта, либо минуя КПУ влечет за собой с первого января следующего года штраф в размере от 150-ти до 800 МРП с конфискацией нефтепродуктов».

Такая жёсткая постановка вопроса вызвала возмущение реализаторов ГСМ — представителей заправочных станций и нефтебаз, которые принялись уже подсчитывать убытки.

Данное требование принято правительством в рамках программы поддержки предпринимательства, чтобы сократить контакты между бизнесменами и контролирующими органами. Но предприниматели уверены — если новую норму вводить сейчас, она только подорвёт бизнес. Мало того, что установка дорогая. Есть у предпринимателей и другие аргументы.

Президент ассоциации «Жанар-Жанармай» Кайпбек Камбаров напомнил присутствующим, что в сельской местности, как правило, интернет отсутствует. И передавать данные будет просто нечем.

Впрочем предприниматели и налоговики пришли к взаимопониманию. Фискалы пообещали не настаивать на карательных мерах и посодействовать в рамках полномочий. У предпринимателей ещё есть надежда. Бизнес-ассоциация «Атамекен» готовит запрос в правительство с предложением заморозить инициативу министерства финансов на несколько лет, пока не будут устранены главные препятствия.

Данияр Худайбергенов