СПК «Шымкент» намерена реализовать проект «Росатома» по созданию мини-ГЭС

Накануне завершения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» СПК «Шымкент» и региональный центр «Росатом Центральная Азия» подписали Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве, целью которого является развитие в Южно-Казахстанской области малой гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии, а также ресурсосбережения и эффективного природопользования, передает Kazakhstan Today.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Виталий Драгунов и председатель правления «СПК «Шымкент» Айтмухаммед Алдажаров.

Стороны намерены совместно создать инновационную пилотную мини-ГЭС контейнерного типа на горной площадке ЮКО мощностью до 2 МВт. В соответствие с согласованной «дорожной картой» сотрудничества, уже в сентябре 2017 года состоится первый технический визит специалистов для обследования потенциальной площадки и определения местоположения контейнера и водозабора, сообщает пресс-служба «Росатома».

Производством мини-ГЭС в контейнерах занимается венгерская компания Ganz Engineering and Energetics Machinery llc. (Ganz EEM), входящая в компанию «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом». Мини-ГЭС может использоваться в тех регионах, где населенные пункты не подключены к электрической сети. После доставки контейнеров с турбиной и управлением, уже через месяц мини-ГЭС сможет вырабатывать до 1 МВт электроэнергии. Управление мини-ГЭС — дистанционное, через спутниковую связь. Ведутся переговоры о возможностях экспорта мини-ГЭС в другие страны.

Учитывая огромный энергетический потенциал горных рек южной области Казахстана, после завершения первого совместного проекта стороны при поддержке акимата Южно-Казахстанской области намерены продолжать дальнейшее сотрудничество и реализовывать другие проекты в области малой гидроэнергетики.

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» создано в 2011 году со стопроцентным государственным участием. Основной целью деятельности компании является социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области, основанное на создании механизмов эффективного государственно-частного партнерства, реализации потенциала имеющихся в области активов и ресурсов, максимальном использовании возможностей рынков области, страны, ближнего и дальнего зарубежья.

«Росатом Центральная Азия» — представительство «Росатома» в регионе Центральная Азия. Офис относится к международной сети «Росатома», представленной в разных регионах мира. Управление региональными центрами возложено на компанию «Русатом международная сеть» (РМС). Основные задачи РМС — поддержка деятельности дивизионов Госкорпорации на зарубежных рынках, поиск новых бизнес-возможностей, продвижение продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли на глобальном рынке, оказание помощи в выстраивании эффективных бизнес-альянсов, маркетинговая и информационная поддержка предприятий «Росатома».