Ташкенский форум глазами шымкентского журналиста

2018 год в Казахстане объявлен годом Узбекистана. А 2019 – годом Казахстана в Узбекистане. Таков один из итогов встречи двух президентов в Узбекистане.

Столица Узбекистана в эти дни пестрела желто-голубыми тонами – цветами казахстанского флага. То тут, то там можно было увидеть приветствия участников бизнес-форума. Такой прием – еще одно доказательство, что отношения между Узбекистаном и Казахстаном выходят на качественно новый уровень. В Ташкенте прошел бизнес-форум, на котором более 70 казахстанских предприятий продемонстрировали свои возможности.

С работой выставки ознакомились и президенты двух стран. Отметим, с начала года товарооборот между нашими государствами вырос на 35%, а в планах – до конца года довести этот показатель в денежном выражении до двух миллиардов долларов.

Как отметил директор управления нацкомпании KAZAKH INVEST Аскар Арынов, казахстанские компании рассматривают соседнюю республику как надежного партнера, как тех бизнесменов, с которыми можно создавать совместные предприятия: «И сегодня, к примеру, мы заключили договор о создании СП между чирчикским заводом и кентауским трансформаторным заводом по сборке трансформаторов нового поколения».

Участники бизнес-форума не скрывают – заинтересованность во взаимном сотрудничестве большая, потому и надежды на бизнес-форум возлагаются серьезные. Тем более, если для бизнесменов обеих стран откроют границы, от этого оба государства только выиграют.

«Нам очень сложно было вести свои ковры в Узбекистан, это связано с кипами бумаг для оформления, с огромными пошлинами, – отметил руководитель предприятия «Бал Текстиль» Талгат Исхаков. – Гораздо выгоднее отправить их в Россию или Беларусь. Хотя они находятся от нас намного дальше, чем Узбекистан. Поэтому надо открывать рынки. Надо работать вместе».

Казахстан и Узбекистан должны наращивать сотрудничество, ведь рынок, который сейчас открыт для обеих стран – огромен и между бизнесменами братских стран не может быть конкуренции – только сотрудничество.

В этом уверен заместитель председателя правления НПП РК Нуржан Альтаев: «Потому что бизнесменам и Казахстана, и Узбекистана нужно очень серьезно объединяться. Рядом с нами два огромных рынка, готовых поглотить практически все товары, которые мы производим. Это рынок Китайской Народной Республики, где полтора миллиарда населения, и особенно пищевая промышленность, может работать только на этот рынок и привлекать огромные средства.

Второй, это, конечно, рынок ЕарАзЭС – Российская Федерация, Белоруссия и так далее. Это практически 180 миллионов населения. Возможности огромные… Сфера туризма может прекрасно развиваться в обеих странах. У нас есть прекрасные места, где можно отдохнуть. Весь этот потенциал нужно использовать. Нам нужно объединяться, делать единые туристические маршруты на территории Узбекистана и Казахстана и это очень большой потенциал».

Всего в рамках бизнес-форума были подписаны соглашения на общую сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Участники форума уверены: новые контакты и эффективный обмен опытом будут способствовать налаживанию конструктивного диалога бизнесменов двух стран.