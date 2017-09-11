Тенге начал неделю с ослабления. Курс нацвалюты составил 336,05 тенге за доллар по итогам утренних торгов 11 сентября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам предыдущих утренних торгов 8 сентября стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге, дневных — 335,5. Напомним, ранее тенге начал резко укрепляться на утренних торгах 7 сентября. Первая сделка утренних торгов 11 сентября прошла по цене 335,51 тенге. Минимальная цена достигла 335,50 тенге, максимальная цена — 336,35 тенге. Объем торгов достиг 55,050 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках Шымкента, по данным Kurs.kz, на 11:30 11 сентября составляет 336,5-338 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.05 по времени Астаны составила 54,05 доллара за баррель.

Напомним, 7 сентября в Нацбанке РК рассказали, как сдерживали падение тенге в августе и сентябре. Регулятор сообщил, что в августе этого года объем нетто-интервенций Нацбанка РК составил 70 миллионов долларов. Отмечено, что в августе Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. Интервенции проводились и в первую неделю сентября.