Только до 10 сентября в Шымкенте можно купить уникальные меховые изделия от «Союза меха». Российская выставка в нашем регионе уже имеет постоянных покупателей, следящих за новинками в меховой моде, но не редкость и новые посетители. Профессиональные консультанты «Союза меха» помогут разобраться в тонкостях теплой и изысканной роскоши.

«В этом сезоне на пике популярности роскошные меха, — рассказывает консультант выставки Сауле Исмаилова, — Это яркая лиса, чернобурка, элитный песец. Не выходят из моды жилетки. У нас пушистые безрукавки представлены во всем спектре — легкие и очень теплые, мини-миди-макси — почти в пол. Все зависит от предпочтений обладательницы мехового счастья. Не выбрать — невозможно, на нашей выставке такого не случалось…»

А вы знали, что каракуль стройнит? Этот мех не прибавит лишних объемов и отлично подойдет для капризной шымкентской зимы. Даже если вдруг пойдет дождь, каракулевая шубка не превратится в облезлую кошку… К тому же, он на пике моды. Все лестные эпитеты сегодня относятся к каракулевым шубам. Еще несколько лет назад трудно было представить, что этот «строгий» мех вернется на мировые подиумы. Но это произошло. И возвращение оказалось триумфальным.

Кроме того, за полвека изменилась и технология его выделки. Сегодня – это очень пластичный, легкий и, как говорят дизайнеры, универсальный материал для воплощения самых разнообразных силуэтных решений – от классики и винтажа, до абсолютного авангарда…

Выбор новой, а тем более первой шубки — дело волнительное и довольно затратное. Но только не в павильоне Корме. Меховые изделия, представленные на выставке, продаются с 30% скидкой. Приобрести шубу можно и в рассрочку на год без процентов и переплаты.

Светлана Гученкова, покупательница: «Мне понравились модели из вязаной норки, например, кардиганы. Я уже сделала свой выбор, очень приятна была скидка в 30% — она ощутима — треть стоимости!»

Изделия на выставке «Союз меха» по своему никальны. К каждой модели дизайнеры подходят очень серьезно. Шьют шубки, жилеты, манто, кардиганы и куртки в России, а вот мех приобретается на аукционах в Финляндии, Канаде, скандинавских странах.

Меховые изделия будут радовать их обладательниц долгие годы. Желающим приобрести шубу стоит поторопиться. Выставка «Союз меха» продлится в Корме до 10 сентября включительно.