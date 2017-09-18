ТОП-7 цветов осени-2017. От marsala до camal

От marsala до camal… Если вы думаете, что с похолоданием придет тихая и спокойная осень, то глубоко ошибаетесь! Дизайнеры отдали предпочтение сумасшедшим и взбалмошным месяцам непогоды и предлагают разгонять осеннюю тоску ярчайшими красками. Причем, чем ярче, тем моднее.

Наш информационный портал Otyrar.KZ собрал самые актуальные оттенки осеннего сезона на примере пальто. Присматривайтесь, выбирайте, понижение температуры нагрянет — не успеете оглянуться.

№1. Marsala — винно-бордовый

Оттенок крепкого сицилийского вина, обольстительный и благородный. Сложный цвет марсала связан с искушением и невинностью. В нем нет обыденности нейтральных цветов и вызова ярких оттенков, зато в нем присутствует непередаваемый шарм и скрытая страсть.

№2. Airy Blue — небесно-голубой

Любимый цвет первых леди, заметили? Дизайнеры олицетворяют его с чистотой, морем, небом… И даже пальто будет создавать легкий и нежный образ.

№3. Riverside — благородный синий

Очень активный оттенок, увы, не для спокойного характера. Синий — цвет бурной жизни, а пальто насыщенного синего придаст обладательнице энергичность и молодость.

№4. Lush Meadow — изумрудно-зеленый

Богатство и элегантность тона позволяет создать актуальный свежий образ, подчеркнуть белизну кожи и румянец, сделать выразительным взгляд. Цвет привлекает внимание!

№5. Rose Quartz — пудрово-розовый

Цвет пальто сделает кожу более свежей и молодой, но только нужно найти «свой» оттенок. Вот почему не стоит избегать розового в элегантном возрасте. Светлые оттенки розового помогают создать коммуникативный образ на работе.

№6. Parfait amour — серо-лавандовый

Цвет холодного, даже зеленоватого оттенка был одним из любимых в искусстве французского Рококо. Его также называют цветом «холодного золота» или «совершенной любви». Придает уверенности и освежает.

№7. Camal — удивительный песок

Идеальный вариант для создания актуального образа. Особенно осенью светло-коричневый и песочный оттенки становятся такими выразительными и востребованными. Дело в том, что они универсальны, смотрятся мягко и натурально, и – главное – несут еще одно напоминание о настоящем шике и роскоши.

Тепло, уютно и дорого

Эстонские дизайнеры решили на моду не смотреть. А проследить, как люди переживают холода… Правильно, они кутаются в одеяла! Коллекция пальто, сшитых из советских одеял, эстонского бренда Marit Ilison называется “Жажда сна”, но нам хочется назвать ее “Голь на выдумки хитра”.

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Такая простая и гениальная задумка пришла в голову дизайнеру, лишь потому что на протяжении большого отрезка жизни его сопровождали всем нам знаковые плотные шерстяные одеяла, которые теперь можно отнести к разряду ностальгических атрибутов.

По материалам открытых источников