Тохтару Тулешову переквалифицировали статью на более лёгкую

Адвокат пивного короля Тохтара Тулешова Мархаба Жакупова заявила, что олигарх не подозревал, с кем работает бухгалтер пивзавода, находящаяся в его подчинении. Якобы именно финансист виновата в том, что завод остался должен более миллиарда тенге налогов, пишет сайт informБЮРО.

Мархаба Жакупова рассказала, что подала ходатайство о переквалификации обвинения во взятке на другую статью.

«Тулешов не составляет декларации, он не знает, с кем бухгалтер работала и что она делала. А этот 1 млрд она не успела оформить после его задержания. Сейчас вместо ст. 367 – «Взятка» ему инкриминируют ст. 250 УК РК – «Злоупотребление полномочиями», – пояснила по телефону адвокат Жакупова.

Бухгалтеры пивзавода «Шымкентпиво» Ольга Аллакулиева и Светлана Лукиных, а также сотрудник Енбекшинского районного департамента госдоходов Мадияр Мусаев ходатайствовали о заключении процессуального соглашения о полном признании своей вины. Недавно это же сделал и сотрудник пивзавода Алексей Носков. Его вместе с Тулешовым обвиняют в сокрытии от бухучета более миллиона литров выпущенного пива.

«Тем, кто заключил процессуальное соглашение с прокурором, уже устанавливается срок наказания. Дело в отношении них не остановилось. До 20 сентября отложили процесс, вызвали эксперта. После исследования материала допрос закончится, всех лиц, кроме Тулешова. Его будут допрашивать повторно», – рассказала Мархаба Жакупова.

Осуждённого к 21 году лишения свободы за попытку свержения власти Тохтара Тулешова с 10 июля судят в Шымкенте за экономические преступления. Вместе с ним на скамье подсудимых ещё 8 человек – сотрудники пивзавода и департамента госдоходов. В частности, олигарха обвиняют в том, что он взял из кассы пивзавода более 4 млрд тенге и пять лет не возвращал их, никак не отчитываясь о растрате.