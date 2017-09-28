Трое парней усыпили и изнасиловали девушку в Шымкенте. Жестокое преступление произошло в на съемной квартире, сообщает сайт 365info.kz.

Молодой человек пригласил знакомую девушку на встречу, а затем подсыпал сильнодействующее снотворное в ее напиток.

После этого парень надругался над находившейся в бессознательном состоянии подругой. Вскоре в квартиру пришли еще двое приятелей насильника, которые тоже воспользовались беспомощным состоянием жертвы.

Очнувшись, девушка попыталась сбежать от насильников и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже. С переломом позвоночника пострадавшую доставили в больницу.

Полицейские завели дело по статье «доведение до самоубийства». Также назначены экспертизы, которые проверят факт изнасилования.