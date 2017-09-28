Трое парней усыпили и изнасиловали девушку в Шымкенте

0
1
Трое парней усыпили и изнасиловали девушку в Шымкенте
Иллюстративное фото

Трое парней усыпили и изнасиловали девушку в Шымкенте. Жестокое преступление произошло в на съемной квартире, сообщает сайт 365info.kz.

Молодой человек пригласил знакомую девушку на встречу, а затем подсыпал сильнодействующее снотворное в ее напиток.

После этого парень надругался над находившейся в бессознательном состоянии подругой. Вскоре в квартиру пришли еще двое приятелей насильника, которые тоже воспользовались беспомощным состоянием жертвы.

Очнувшись, девушка попыталась сбежать от насильников и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже. С переломом позвоночника пострадавшую доставили в больницу.

Полицейские завели дело по статье «доведение до самоубийства». Также назначены экспертизы, которые проверят факт изнасилования.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz