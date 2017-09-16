В футболках с морковкой — наглядная агитация за латиницу. Казахстанцы живут не скучно. Не умеют по-другому. И как только отдельные слова, написанные на предложенном варианте латиницы стали интернет-мемами, предприимчивые дельцы от легкой промышленности тут же среагировали на требование рынка.

Кто знает, где купить, пишите в комментариях! Все остальные будут благодарны.

О предложенном варианте латиницы читайте здесь: «Вы не можете написать свое имя на латинице. Нам жаль 🙁»

Как президент отреагировал на «интересные» слова, читайте здесь: «Президент рассказал, что он думает о saebiz«