В Казахстане подорожал бензин

Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаз» подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.

Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 145 тенге, подорожав на два тенге. Литр АИ-95 стоит 159 тенге.

Цена АИ-92 на АЗС Royal Peyrol составляет 145 тенге, поднявшись на два тенге. АИ-95 сеть продает по 159 тенге.

Собственно, сбываются прогнозы экспертов о повышении цены на топливо уже этой осенью.

«После того как бензин в Казахстане ушел в «свободное плавание», розничные цены на топливо определяет рынок, государство избавило себя от «головной боли» − каждый раз объяснять народу почему растут цены», − заявлял эксперт в нефтегазовой сфере, экономист Сергей Смирнов.

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