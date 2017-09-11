В Казахстане на автозаправочных станциях выросли цены на бензин, передает Tengrinews.kz.
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаз» подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.
Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 145 тенге, подорожав на два тенге. Литр АИ-95 стоит 159 тенге.
Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 144 тенге, АИ-95 — 158 тенге.
Цена АИ-92 на АЗС Royal Peyrol составляет 145 тенге, поднявшись на два тенге. АИ-95 сеть продает по 159 тенге.
Собственно, сбываются прогнозы экспертов о повышении цены на топливо уже этой осенью.
«После того как бензин в Казахстане ушел в «свободное плавание», розничные цены на топливо определяет рынок, государство избавило себя от «головной боли» − каждый раз объяснять народу почему растут цены», − заявлял эксперт в нефтегазовой сфере, экономист Сергей Смирнов.
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3 Комментариев Включено "В Казахстане подорожал бензин"
Осень однако…
Гондурасы….
Как всегда!!! Какие нежные и чувствительные головы у чинуш!!! Головные боли у них… А кому сейчас легко??? Шахтеру, комбайнеру, водителю, дворнику, учителю, металлургу и т.д.???!!! Кому???? Бездельники на твердом окладе сидят одни и все…