В Казахстане подорожал бензин

3
375

В Казахстане на автозаправочных станциях выросли цены на бензин, передает Tengrinews.kz.

Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаз» подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.

Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 145 тенге, подорожав на два тенге. Литр АИ-95 стоит 159 тенге.

Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 144 тенге, АИ-95 — 158 тенге.

Цена АИ-92 на АЗС Royal Peyrol составляет 145 тенге, поднявшись на два тенге. АИ-95 сеть продает по 159 тенге.

Собственно, сбываются прогнозы экспертов о повышении цены на топливо уже этой осенью.

«После того как бензин в Казахстане ушел в «свободное плавание», розничные цены на топливо определяет рынок, государство избавило себя от «головной боли» − каждый раз объяснять народу почему растут цены», − заявлял эксперт в нефтегазовой сфере, экономист Сергей Смирнов.

Подробности экспертных мнений можно прочитать ЗДЕСЬ

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

3 Комментариев Включено "В Казахстане подорожал бензин"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Светлана Тягунова

Осень однако…

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 6 минут назад
Nikolay Aikinov

Гондурасы….

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 39 минут назад
гость

Как всегда!!! Какие нежные и чувствительные головы у чинуш!!! Головные боли у них… А кому сейчас легко??? Шахтеру, комбайнеру, водителю, дворнику, учителю, металлургу и т.д.???!!! Кому???? Бездельники на твердом окладе сидят одни и все…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 2 минут назад
wpDiscuz