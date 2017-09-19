В Шымкенте договоры на обслуживание городских маршрутов заключаются на 10 лет, а не на три, как раньше. Правда, есть одно жесткое условие — в течение 140 дней компания-перевозчик обновит свой автопарк.

Это было сделано для того, чтобы банки могли кредитовать перевозчиков при покупке новых автобусов и оформлять лизинг.

Одними из первых условия договора выполнила компания «Бек-Сервис». Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов встретился с руководством компании «Бек-сервис», которая приобрела пять автобусов марки «ПАЗ-Вектор» в рамках договора об обновлении автобусного парка. Теперь новые автобусы будут курсировать по маршруту №34.

А неделей раньше в город пришли новенькие ГАЗели, которые теперь обслуживают маршрут №102. Руководство компании «Мир и СО» приобрело пассажирские микроавтобусы также в рамках договоренностей с акиматом города.

Напомним, во время совещания с транспортными компаниями предупредили о необходимости обновления автопарка. Тогда аким Шымкента в очередной раз напомнил владельцам общественного транспорта о необходимости обновления автопарков, так как на улицах мегаполиса нет места старым, чадящим автобусам и пообещал оказывать поддержку компаниям, обновляющим свой автопарк.