В Шымкенте открылась выставка-ярмарка стран Африки, участвовавших в специализированной международной выставке «ЭКСПО-2017». Мероприятие продлится до 10 октября в выставочном центре «Корме».

Приняв участие в торжественной церемонии открытия выставки и поприветствовав гостей из стран Африки, аким Южно-Казахстанской области ознакомился с представленной продукцией.

«На международной выставке ЭКСПО-2017 страны продемонстрировали свою культуру, национальную самобытность, достижения и уровни экономического и технологического развития. И вот сегодня, страны Африки привезли в наш регион часть той выставки. В связи с этим, я выражаю вам огромную благодарность. Цель проходящей выставки – развитие туризма, путь к открытию возможностей, совершенствование бизнес-связей», — сказал аким.

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Отметим, что на выставке представлена продукция нескольких республик африканского материка. В частности, более 20 компаний и мастеров прикладного искусства из Эфиопии, Кении, Танзании, Гвинеи, Гамбии, Судана и Йемена. Наряду с презентацией новых технологий, африканцы подарили участникам выставки-ярмарки хорошее настроение.

Посетители выставки смогут приобрести изделия, которые также представлены и на рынках стран Африки. Чай, кофе, сумка и одежда из кожи крокодила и питона пользуются большим спросом. За этот период гости из Африканских стран ознакомят южноказахстанцев с традициями и обычаями своего народа.

Кроме того, ожидается концертная программа и постановка двух стран.

Пресс-служба акима ЮКО