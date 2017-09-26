В Шымкенте по Темирлановскому шоссе меняют ограждения на разделительной полосе. Вместо металлического забора с ограничителями на проезжей части будут установлены железобетонные бордюры. Горожан такая трата государственных денег, мягко говоря, удивила.

Строительная компания «Корпорация Береке А» после укладки первого слоя асфальта приступила к демонтажу металлического ограждения, разделяющего встречные полосы движения. Уже готовы к установке железобетонные бордюры.

Наиболее частый отзыв, который журналистам пришлось услышать о горожан:

«Деньги некуда девать, что ли?!! Была металлическая ограда — и красиво и безопасно. А теперь? Сами посудите, если машина врежется в эту конусную железобетонную плиту, то сразу перевернется… И опять же, лишняя трата денег».

Есть отдельные горожане, которым нравится замена: «Новое, красивое!».

Причину замены озвучили в городском отделе автодорог и пассажирского транспорта. Шымкентские специалисты решили, что в старом заграждении «нет эстетики! Новые железобетонные блоки будут смотреться куда лучше!»

700 ограждений покрасят в желто-черный цвет, чтобы лучше видно было.

«Сейчас мы проводим демонтаж металлического ограждения протяженностью 2 км 400 метров по Тамерлановскому шоссе. Старые трубы и швеллеры, которые использовались при строительстве, мы актируем и отправляем на склад. Вместо этого ограждения мы установим железобетонные бордюры» — сказал Ерлан Толтебаев, мастер участка ТОО «Корпорация Береке».

Металлические ограждения были установлены на участке Темирлановского шоффе от улицы Аль-Фараби до улицы Сыпырган ата в 2013 году. Установка защитных барьеров себя оправдала: количество ДТП снизилось, наездов на пешеходов стало меньше в разы.

«Результат есть. По безопасности, по транспортным происшествиям по пешеходной части — да, уменьшилось в разы», — говорит Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента.

Общая цена среднего ремонта этой части Темирлановского шоссе 950 млн.тенге. Строители уже завершили работу по замене ирригации и верхнего слоя проезжей части. Объект обещают сдать через месяц.