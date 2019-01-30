24 января на нашем сайте прошла информация о том, что Темирлановское шоссе вновь оказалось в центре внимания. Речь шла о том, что на капитально отремонтированном полотне дороги вдоль трассы приступила к работе специальная техника.

Журналисты выяснили, что в акимате города о проблеме знают и, если верить специалистам отдела транспорта, действуют. История имела продолжение.

В Инстаграм были опубликованы комментарии, которые проясняют, что же на самом деле происходит по Темирлановскому шоссе.

«На участке Тамерлановского шоссе, между улиц Бостандыкская и Желтоксан, из-за высокой изношенности труб, происходят частые утечки. В связи с этим, здесь проводятся ремонтные работы по замене водопроводной сети. Вместо старых – железных труб, укладываются полиэтиленовые. Работы проводятся методом горизонтально-наклонного бурения, без разрушения асфальтобетонного покрытия по всей длине заменяемого трубопровода.

«Строительно-монтажные работы осуществляет подрядная организация ТОО «Онтустик Су Курылыс Сервис». На данный момент выполнено порядка 80% объема работ. Осталось осуществить подключение к сети водопровода на пересечении улиц Желтоксан-Бейбитшилик.

На всех раскопанных стартовых и приемных котлованах будут установлены железобетонные колодцы, соответствующие строительным нормативам. Частично разрушенное асфальтобетонное покрытие будет восстановлено, после завершения ремонта. Все будет приведено в порядок», – сообщил начальник отдела капитального строительства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Булан Турлыбеков.

Ориентировочно, ремонт должен завершиться до 15 февраля 2019 года.

Приносим извинения жителям и гостям Шымкента за причиненные временные неудобства».