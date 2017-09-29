В Шымкенте полицейские разыскивают водителя автобуса, скрывшегося после наезда на пешехода

В городе Шымкент полицейские разыскивают водителя автобуса, скрывшегося после наезда на пешехода.

27 сентября 2017 года в полицию г. Шымкент поступило сообщение о том, что на территории Абайского района произошел наезд на пешехода.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что примерно в 20 ч. 40 мин. по Тамерлановскому шоссе 42-летний водитель автомашины «Митцубиси», совершил наезд на пешехода, которого от удара отбросило на левую часть дороги, где через него переехал маршрутный автобус, водитель которого, не остановившись, скрылся с места происшествия.

В результате происшествия пешеход, 1961 г.р., житель г. Шымкент от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полицейские произвели осмотр места происшествия и провели необходимые мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина «Митцубиси» водворена на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР статье УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование.

В настоящее время на розыск скрывшегося водителя автобуса ориентирован личный состав подразделений ДВД ЮКО и Местной полицейской службы.

Пресс — служба ДВД ЮКО