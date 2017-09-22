В Шымкенте после видео пассажира транспортная компания уволила водителя автобуса. Водитель одного из автобусов компании Green Bus, допустивший грубейшее нарушение правил дорожного движения, а именно – говорил по телефону, переписывался в WhaysApp во время езды, наказан.

Руководство компании издало соответствующий приказ, сообщила пресс-служба акима Шымкента.

Напомним, накануне в соцсетях было распространено видео, на котором водитель пассажирского автобуса активно общается в чате, смотрит клипы и разговаривает по телефону. При этом едет по маршруту. Автор видеоролика был возмущен поведением водителя.

Реакции ждать не пришлось – сегодня водителя автобуса уволили. Теперь у него есть много свободного времени для общения в социальных сетях, разговоров по телефону и общению в чатах.

А руководство компании предупредило всех водителей — подобное халатное отношение к своим обязанностям недопустимо и будет жестко пресекаться.