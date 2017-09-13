В Шымкенте пропал 10-летний мальчик, ученик вспомогательной школы-интерната. Сейчас ребенка разыскивают родственники и полиция. Мальчик говорит очень медленно и невнятно. Ребенку требуется помощь — он никогда не оставался один.

«12 сентября в 19:30 в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента обратился житель Байдибекского района, 1977 года рождения, с заявлением о том, что без вести пропал его сын Куралбек Нуркен Талгатулы, 20.12.2007 года рождения, учащийся вспомогательной школы-интерната, который 12 сентября 2017 года примерно в 13:45 ушел в неизвестном направлении и не вернулся», — сообщили в ДВД ЮКО.

Приметы пропавшего без вести: рост 133 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженные. Был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах тапочки черного цвета. Особые приметы: страдает психологическим заболеванием, говорит медленно и невнятно.

В настоящее время сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавшего без вести 10-летнего Куралбека Нуркена Талгатулы.

Если кто-либо владеет какой-нибудь информацией о местонахождении безвестно пропавшего просим сообщить незамедлительно в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента по телефону дежурной части: 54-53-66 или позвонить на «102».