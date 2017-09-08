В Шымкенте в результате ДТП пострадали три человека, один пассажир погиб

Ранним утром 7 сентября 2017 года в полицию г. Шымкента поступило сообщение о том, что на территории Енбекшинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что около 5 ч. 30 мин. утра в микрорайоне Онтустык, на пересечении ул. Ауезова и Алибекова столкнулись автомашины серебристый «BMW 525» под управлением водителя 1993 г.р. и бирюзовая «Daewoo Nexia».

В результате чего, на месте происшествия скончался пассажир «Daewoo Nexia», 1990 г.р., гр. Республики Узбекистан. Водитель «Nexia», 1984 г.р., житель ЮКО и два его пассажира, 1990 и 1991 г.р., гр. Узбекистана, с различными травмами доставлены в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначен ряд экспертиз.

По данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба ДВД ЮКО