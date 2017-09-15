В Шымкенте защиты у партийцев попросили гражданка Великобритании и подданая Швейцарии

В Шымкенте защиты у партийцев попросили гражданка Великобритании и подданная Швейцарии. На очередном заседании общественной приемной партии «Нур Отан», куда обратились заявительницы, дело приняло международный оборот, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Две наши бывшие соотечественницы, ныне гражданки Великобритании и Швейцарии, заявили, что в Шымкенте жительница одной из многоэтажек буквально затерроризировала своими жалобами частное кафе, расположенное на первом этаже этого же дома.

Две гражданки Европы выступили в защиту своей родственницы-казахстанки. По словам заявительниц, их сестра, живущая в Шымкенте, держит частное кафе. На протяжении длительного времени соседка с верхнего этажа постоянно пишет на владельцев кафе жалобы во всевозможные инстанции.

Если бы кто-то выбирал победителей в номинации «Самая изощренная соседская война», то эта история стала бы номером один, уверены женщины.

Любовь Тюнц, гражданка Великобритании: «Гражданка с 2011 года, с момента заселения, пишет непрерывно жалобы на нашу сестру, потому что она хочет закрыть кафе. Сказала: «Это будет цель моей жизни — закрыть ваше кафе!». Кому она только не писала! Приходили проверки, ничего не нашли…»

В очередной раз в полицию поступил ложный вызов. Якобы, в кафе идет массовая драка. Прибывший наряд полиции, не найдя дерущихся, заставил писать объяснительную только хозяйку кафе.

Светлана Шон, сестра владелицы кафе: «Почему мы сюда пришли? Потому что сил нет уже, последняя капля. Столько лет терпим-терпим… Сейчас решили прийти, сестру защитить. Умрет же человек — давление постоянно скачет. Просим проверить эту заявительницу. Она нас затравила уже!»

Полицейские заверили , что сигнал будет внимательно изучен стражами порядка.

Нурмахан Жалгасов, представитель ДВД ЮКО: «Ваше заявление требует тщательной проверки. Закон предусматривает уголовную ответственность. Если с вашей стороны ни каких нарушений не было, и если заявительница нарушила закон, то к ней обязательно будут приняты меры. Но все это надо проверить».

Сегодня защититься от жалобщиков практически невозможно. Если вы тихий и неконфликный человек, то жалобы и проверки придется терпеть всю жизнь. Закон обязывает реагировать на все сигналы. Понятно, что те же правоохранительные органы обязаны отреагировать на заявление… Как быть?