Сотрудники Сарыагашского РУВД пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей кражами автомобильных аккумуляторов. Так, с начала года в дежурную часть Сарыагашского РУВД поступили десятки заявлений от местных жителей о том, что у них похитили аккумуляторы из автомашин.

В целях раскрытия данных преступлений в Сарыагашском РУВД создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 4 подозреваемых, причастных к более 20 кражам аккумуляторов. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим составила около миллиона тенге.

Как выяснили полицейские, в большинстве случаев подозреваемые вскрывали автомашины, оставленные потерпевшими возле домов без присмотра, похищали аккумуляторы, и затем скрывались с места преступления. Краденное имущество они реализовывали в пунктах приема металла Сарыагашского района и г. Шымкента, а деньги тратили на свои нужды. В настоящее время материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

Чтобы не стать жертвами преступных посягательств, полицейские ЮКО рекомендуют автолюбителям быть внимательными и соблюдать некоторые меры предосторожности. Не стоит оставлять свои автомашины открытыми и оставлять в салоне деньги и другие ценные вещи. Необходимо установить на автомобиль сигнализацию и ставить машины на охраняемые стоянки.

Если же вы стали жертвой или очевидце подобный преступлений, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО