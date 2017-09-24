Любовь к строительству дорог

Кто они, люди, которые строят дороги в Шымкенте? С чего начинается их день, и чем заканчивается? И почему, несмотря на все тяготы, они любят свою работу?

Еликбай Жамалбеков один из тех, кто строит дорожную развязку по Темирлановскому шоссе. Чтобы добраться до работы, он встает в 5 утра.

«В сфере строительства дорог я работаю более 10 лет. И мне эта работа очень нравится, ведь издревле считалось строительство дорог и мостов благим делом. Любая работа имеет свои сложности и моя не исключение. Главное, соблюдать технику безопасности, ведь от моих действий зависят жизни тех, кто находится вместе со мною на строительной площадке.

Я — механик экскаватора и мой рабочий день длится с 9 утра до шести вечера. Утром мы обычно завтракаем все вместе, потом я ухожу на работу. Вечером, когда возвращаюсь, помогаю детям с уроками, вообще интересуюсь, как их день прошел, были ли какие-то у них сложности.

И хотя устаешь, время на детей всегда находишь. Ведь в конечном итоге все, что мы делаем — прежде всего, ради наших детей, ради их будущего. Я люблю свою работу, потому что вношу свой вклад в развитие нашего города!