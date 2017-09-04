Виола Балан, девочка из Шымкента, для которой неравнодушные люди собрали огромную сумму на операцию, едет в Германию на первое контрольное обследование. Сложнейшую операцию на сердце малышке сделали в ноябре 2016 года в ведущей клинике Берлина.

«Седьмого сентября мы летим в Берлин на обследование и разработку дальнейшего плана действий по лечению Виолочки. С одной стороны, я очень волнуюсь, последнее время Виола жалуется на усталость, а с другой, уверена, что моя девочка в очередной раз докажет, что она не по зубам болезни!» — написала мама Виолы Яна Балан.

Напомним, Виола Балан из Шымкента страдает редким врожденным пороком сердца (Комплекс Шона). Ей требовалась операция Росса-Конна (протезирование клапанов сердца). Скорую реабилитацию маленькой Виолы после хирургического вмешательства медики и родные называют чудом.

Яна Балан, мама Виолы: «Это было действительно чудо. И так нужно было. Мне было очень тяжело и не было времени даже элементарно позвонить домой. Я просто приходила в реанимацию и сидела там, а уходила ночью. Сказали, что клиника гордится тем, что они провели эту операцию и каких результатов они достигли».

Деньги на лечение четырехлетней Виолы собрали казахстанцы и жители других стран после того, как Министерство здравоохранения и социального развития РК отказало в предоставлении квоты на лечение в Германии, предложив Турцию или Индию. После вмешательства общественности квоту все-таки выделили.

Виола Балан 21 ноября вместе с мамой отправилась в Германию на операцию. 25 ноября Виоле в течение 18 часов делали операцию, после этого состояние девочки было крайне тяжелым. Только через месяц Виола очнулась.

Сейчас мама девочки Яна Балан ведет странички в социальных сетях, где делится информацией о состоянии дочки и радуется ее маленьким шагам к выздоровлению. Публикации появляются нечасто.

«Хочу извиниться за то, что пишу не часто. Виола совсем не дает себя снимать, за исключением тех редких случаев, когда она этого не видит. Да и писать она мне не дает: не любит, когда я сосредотачиваюсь на чем-то другом кроме неё…» — извинилась перед подписчиками Яна.