Вынесен приговор по делу о снежной лавине, под которой погибло 7 военнослужащих

В Шымкенте вынесен приговор Бахыту Шойбекову, майору войсковой части 91 678 (горно-егерский полк) Жамбыльской области. Бахыт Шойбеков был предан суду по обвинению в халатном отношение к службе, в результате которого в феврале этого года в ущелье Коксай под снежной лавиной погибло 7 военнослужащих.

На оглашении приговора не было никого из потерпевших. Родственники погибших солдат еще заблаговременно сообщили, что ни каких претензий к подсудимому не имеют, и даже просили суд не лишать его свободы.

Сам Бахыт Шойбеков свою вину признал полностью, возместил все материальные расходы, свыше миллиона тенге, и просил суд о снисхождении.

Оглашение вердикта заняло почти час.

В начале года войсковая часть 91678 начала готовится к международным соревнованиям Арму-2017. Горно-егерский планировал участие на этапе «Эльбрусское кольцо». Накануне происшествия командир части отбыл в командировку, временно исполняющим обязанности командира стал майор Шойбеков. Однако в полном объеме проконтролировать ситуацию в полку майор не смог.

Из приговора, оглашенного Гульмирой Усмановой, судьей военного суда: «…Личный состав отдельной группы горной роты должен был провести занятия при пункте постоянной дислокации. Выезд в ущелье 17 февраля не планировался, и должен был произойти только 20 февраля».

К тому же поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды. Не смотря на это, группа отправилась в горы. При этом в составе группы даже не было опытных инструкторов и альпинистов, не имелось связи, не было врачебного персонала.

Примерно в 12:30 с восточного склона ущелья Коксай произошел сход лавины.

В результате под снегом оказались 15 военнослужащих и 2 служащих войсковой части. Семь человек погибли, остальных удалось спасти.

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Суд признал майора Шойбекова виновным по статье 453 часть 2 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия). Среди смягчающих обстоятельств суд отметил первую судимость, раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики. Шойбекову назначено наказание сроком на 3 года, условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.