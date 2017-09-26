ЮКО на 100 % готова к отопительному сезону, заверили в управлении ЖКХ

В Южно-Казахстанской области 1510 учреждений образования и 896 объектов здравоохранения готовы к отопительному сезону на 100 процентов. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Марайым.

По его словам, полностью прошли подготовку к зимнему отопительному сезону 803 социальных, 723 культурных, 61 спортивных объектов и 19 учреждений в сфере занятости. 3209 бюджетных организаций области обеспечены 176,9 тыс. тонн твердого и 5,8 млн литров жидкого топлива.

«На сегодняшний день к зимнему отопительному сезону прошли подготовку 2094 из 2327 многоэтажных жилых домов с централизованным теплоснабжением. Подготовку остальных 233 домов планируется полностью завершить к 1 ноябрю. Транспортировка твердого топлива для теплопроизводяших предприятий ведется в соответствие с графиком», — сказал М. Марайым.

Наряду с этим, заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов проинформировал о ходе подготовки к зимнему отопительному сезону в городе Шымкент. По словам спикера, 1811 многоэтажных домов в городе подключены к системе централизованного теплоснабжения. 1610 многоэтажных жилых домов из вышеуказанных 1811-ти готовы к отопительному сезону, а подготовку оставшихся завершат до начала отопительного сезона.

На сегодняшний день система отопления в южной части города с диаметром 1000 мм полностью заполнена водой, а с завтрашнего дня начнутся работы по наполнению магистральных и внутренних теплообменников в южной части города. Кроме того, с 1-го октября начнется заполнение тепловых сетей в северной части города.

Теплоснабжение бюджетных учреждений и многоэтажных домов области будет осуществляться в соответствии с установленными правилами о начале отопительного сезона. Как только среднесуточная температура составит + 5 °С и ниже, в течение пяти суток, будет принято решение о начале отопительного сезона.

Стоит отметить, что сегодня в областном акимате под председательством акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева состоялось селекторное заседание, где был рассмотрен ход подготовки к отопительному сезону на 2017-2018 годы. В ходе заседания глава региона поручил руководителям соответствующих сфер проводить на постоянной основе еженедельный мониторинг хода работ по подготовке к предстоящему зимнему отопительному периоду.