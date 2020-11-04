В целом в сферу культуры Туркестанской области было выделено 3 млрд 613 млн 768 тенге.

На все 100 процентов освоены денежные средства, выделенные на укрепление материально-технической базы учреждений искусства и культуры области.

Об этом на брифинге заявил руководитель областного управления культуры. Из-за эпидемиологической ситуацией в стране большинство мероприятий, концертов были организованы онлайн. В связи с введением карантинных ограничений запланированные с начала года мероприятия были перенесены, поэтому выделенные деньги согласно годовому отчету будут возвращены в бюджет, — заверил руководитель управления.

Азимхан КОЙЛЫБАЕВ, руководитель управления культуры Туркестанской области»: «Запланировано было выделить свыше 10 млн тенге на проведение 16 мероприятий по развитию языков и ономастике. На сегодня одно мероприятие стоимостью 428 тысяч тенге провели, остальные три планируем организовать до конца года. По оставшимся 12 мероприятиям деньги — 9 млн 902 тысячи тенге — предложено «сократить».

Шынар Оразова