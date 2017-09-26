Жители улицы Дулати недовольны новыми тротуарами

Шымкентцы недовольны новыми тротуарами. Жители улицы Дулати обратились в городской акимат с жалобой на то, что строители подняли уровень тротуара и сделали дорожки слишком узкими.

Горожане рассказывают, что даже двум-трем людям разойтись здесь будет непросто. А ведь по тротуару ездят и мамы с колясками и дети на велосипедах — в таком случае одному из пешеходов придется сойти с тротуара на не асфальтированную дорогу.

С уровнем тротуара еще «веселей». Высокая дорожка заперла в частном доме одинокую старушку. Забраться на тротуар без помощи посторонних людей ей просто напросто невозможно. Сотрудники акимата отметили, что новые тротуары ими, как заказчиками еще не приняты. Все недочеты устраняются и горожане в этом только содействуют — такие жалобы помогают исправить недостатки, которые они могут и не заметить.

Жандос Оспанов, заведующий сектором благоустройства г. Шымкент: «За работы по прокладке тротуаров отвечает отдел транспорта. Мы же проводим работы на пяти улицах Шымкента. Всего проложим плитку на 25 тыс квадратных метров тротуара. На всех объектах, где тротуары повреждены мы производим демонтаж и сейчас работа ведется в штатном режиме. К нам часто обращаются жители города с жалобами на подрядчиков, которые некачественно проложили плитку или их не устраивает что — то еще. Мы выезжаем на место и уже там проводим осмотр — выявляем недочеты. Могу уверить, что все минусы мы устраним — потому что тротуары мы обновляем только для удобства жителей города».