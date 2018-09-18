В Шымкенте в редакцию ТК «Отырар» с жалобой обратился 35-летний Игорь Радушев. По словам мужчины он находится в БСМП №2 г. Шымкента, где проходит курс лечение после проведенной операции. При встрече с корреспондентами Игорь рассказал о том, как и почему оказался на операционном столе.

«Я лежал в в наркологическом диспансере, заведующий отделением потребовал, чтобы я уступил свою кровать кому-то другому. А я, по его мнению, должен был сам себе искать место. А там мест не было. Люди на полу лежали. Я сказал, чтобы кого-нибудь выписали и на его место положили новенького. Сначала повздорили с санитаром, с больными из палаты, а потом зашел заведующий отделением и начал меня избивать. Ударил с начала в область глаза, потом по спине ударил. Я выгнулся, и он ударил меня в ребра. Ну и все, я загнулся с острой болью», — рассказывает Игорь Радушев, пострадавший.

Оказывать помощь, по словам Игоря, никто не торопился. Мужчине, якобы, ничего не оставалось, как вызвать в больницу родных и близких ему людей.

«Позвонил сын и сказал, что его избил заведующий отделением. Какая — то ссора произошла между ними, говорил, что, мол, его избили и ему очень плохо. Я быстренько на такси села и приехала, стала вызвать скорую. Скорая не едет, потому что должны вызывать с лечебного учреждения. Я просила врачей — вызовите скорую, а они мне сказали, что они здесь сами врачи и сами разберутся. Я вижу, что моему сыну плохо, и он уже уходит, говорю им, что скорая нужна срочно», — вспоминает тот день Любовь Тюрина, мать пострадавшего.

Скорую сотрудники наркологической больницы все же вызвали, но лишь после того, как родственники вызвали полицейских, которые, как утверждает Любовь Тюрина, заставили медиков вызвать и карету скорой медицинской помощи.

После того, как пациента доставили в БСМП №2 города Шымкент его сразу положили в операционную. Как утверждает мать Игоря, врачи БСМП спасли жизнь ее сыну, но им пришлось удалить ему селезенку.

Действительно ли заведующий отделением ГКП «Областная наркологическая больница г. Шымкента» нанес удары Игорю Радушеву? Что произошло в стенах медицинского учреждения в действительности? Внести ясность в ситуацию мы надеемся, получив ответ на официальный запрос представителям управления здравоохранения Шымкента, который уже отправлен.

Вот какой ответ получила наша редакция.

В ответ на запрос от 17.09.2018г. за № 206-11-ИБ администрация ГКП на ПХВ Областная наркологическая больница сообщает следующее:

1. Пациент Радушев Игорь Михайлович был доставлен в поликлиническое отделение ОНБ 10.09.2018г. в 11-00 часов в сопровождении соотрудника полиции Абайского ОП ст. лейтенанта Сахова Ж. по заявлению матери. По направлению участкового врача Есбергеновой А.Х. больной Радушев Игорь Михайлович был госпитализирован с диагнозом: «Психические и поведенческие расстройства в результате употребления нескольких ПАВ (героин, трамадол). Состояние отмены».

12.09.2018 года около 18.15 в отделении Радушев И.М. в состоянии абстиненции (испытывал тревогу, раздражительность, был агрессивен, конфликтен) вошел в палату № 1, нагрубил больному Бакірұлы Оразалы, 1951 г.р., и избил его. Со слов мед.персонала и из их объяснительных следует, что несколько больных (не указывают кто именно), став на защиту Бакірұлы, завели Радушева И.М. в туалет и избили его.

Около 20.00 пациент стал предъявлять жалобы на боли в животе, выраженную слабость, после чего в отделение дежурной медсестрой Касымбековой Г.А. был вызван дежурный врач Суйеркулов Ж.Н., который осмотрев больного, вызвал бригаду СМП. По приезду бригады пациент Радушев И.М. в сопровождении санитара наблюдателя Оразбаева А. Доставлен в ШГБСМП, где осмотрен хирургом в 22.20. Из записи хирурга (фамилия написана неразборчиво): жалобы на слабость, боли в животе, беспокойство. Со слов в драке в наркодиспансере получил удар в живот. Общее состояние средней степени тяжести. Кожные покровы сухие. Соr тоны ритмичные. Пульс – 80уд/мин. АД – 110/60 мм рт ст. Живот мягкий, умеренно напряжен, болезненнен. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Перильстатика кишечника выслушивается вялая. На УЗИ – Цирротическое изменение печени. Гепатоспленомегалия. Свободная жидкость в брюшной полости. Выставлен диагноз: Тупая травма живота. Разрыв внутренних органов. Рекомендован перевод в ШГБСМП.

2. Около 20.00часов после того, как пациент Радушев И.М. стал предъявлять жалобы на боли в животе, выраженную слабость, дежурным врачом Суйеркуловым Ж.Н., была вызвана бригада СМП. Радушев И.М. доставлен в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где он был обследован. В результате проведенного обследования был диагносцирован разрыв селезенки.

Руководством ОНБ был подготовлен рапорт в УЗ г.Шымкента о произошедшем.

3. В отношении заведующего отделением № 3 П.К. Жолымбекова вынесено административное взыскание в виде выговора (приказ № 523 от 14.09.2018г.);

4. Жолымбеков Пернехан Конакбаевич работает в Областной наркологической больнице с 2001 года, возглавляет отделение № 3 с 2002 года. Жолымбеков П.К. – врач психиатр нарколог высшей квалификационной категории. На работе характеризуется с положительной стороны, взысканий не имел».