Один из погибших в авиакатастрофе врачей долгое время работал в Шымкенте

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Талгат Патсаев
фото из социальных сетей

Кто они, врачи, спешившие на помощь в Шымкент? В девяностые годы, сразу после развала Советского Союза Талгат Патсаев несколько лет работал акушером-гинекологом в Областном роддоме Шымкента. Возможно, поэтому Талгат Анапиевич никогда не отказывал шымкентским врачам в консультациях и приезжал по первому зову.

18 ноября знаменитому казахстанскому доктору исполнилось бы 46 лет.

Записи на его персональной странице на портале «Врачи.кз» только такого характера:

«Врач от Бога. Спасибо ему за сына. Он провел кесарево сечение и ходил все 20 дней в реанимацию к нашему сыну, чтобы контролировать его состояние. Хотя мог бы и забыть, ведь его дело провести операцию и все. Спасибо ему большое, за детский смех в нашем доме! Луиза».

Талгат Патсаев стал первым доктором в Казахстане, который провел беременность и принял роды у женщины — донора печени. Алматинка Мадина Нурсуланкызы стала единственной казахстанкой-донором, которая родила здорового ребёнка.

«Было донорство, потом долго колебались: можно ли. Выносит? Не выносит? Благодаря её целеустремлённости она забеременела, выносила и нас убедила, что всё будет хорошо. «Вы не переживайте, доктор,» – она меня сама успокаивала. Благодаря своему упорству она в третий раз стала мамой», – говорил тогда завотделением патологии беременных НЦАГиП Талгат Патсаев.

Талгат Патсаев, доктор медицинских наук по специализации «Акушерство и гинекология». Талгат Анапиевич родился 18 ноября 1971 года. Казахский и русский языки считает родными, английским владеет свободно.

Образование: 1989-1993 Харьковский медицинский институт, специальность: «Лечебное дело». 1993-1994 Алма-Атинский государственный медицинский институт Специальность: «Лечебное дело», диплом 2003-2007 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Доктор медицинских наук, диплом (14.00.01-Акушерство и гинекология) Высшая квалификационная категория

Опыт работы: 2007-2014 годы — Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Алматы, заведующий операционным блоком. Выполняемые обязанности: оперативное родоразрешение беременных с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией; ведение беременных в отделении интенсивной терапии и реанимации; определение вида и объема качественных изделий медицинского назначения, используемых в операционном блоке; контроль за ведением медицинской документации; создание и рецензирование протоколов диагностики и лечения беременных; рецензирование квалификационных тестов по акушерству и гинекологии. 2003-2007 годы — Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Алматы, докторант. 1999-2003 годы — Городской Перинатальный центр Алматы, заведующий отделом организации и методологии. 1997-1999 годы — Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка Алматы, аспирант.  1994-1997 годы — Областной перинатальный центр Шымкента, врач акушер-гинеколог.

Умение и опыт: Определение тактики ведения и родоразрешение беременных с различной акушерской и экстрагенитальной патологией. Проведение тренингов для врачей и среднего медицинского персонала по эффективным перинатальным технологиям в акушерстве и гинекологии. Практическая и организационно-методическая помощь (курация) службы родовспоможения Мангыстауской области.

Выполняемый объем оперативных вмешательств: — кесарево сечение — ампутация матки — экстирпация матки — лапароскопические операции на матке и придатках матки.

Напомним, доктор Патсаев погиб 3 октября в авиакатастрофе, когда летел спецбортом санавиации в Шымкент на помощь роженице в тяжелом состоянии.

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5 Комментариев Включено "Один из погибших в авиакатастрофе врачей долгое время работал в Шымкенте"

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Анастасия

светлая память…

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1 час 19 минут назад
Светлана Тягунова

Пусть земля ему будет пухом, соболезнуем родным….

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58 минут 42 секунд назад
Айдын Камытбаев

Соболезнования родным…

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54 минут 16 секунд назад
Гражданин

Врачи были, высшей квалификации… Уж лучше пусть летают депутаты на таких старых изношенных самолетах их не жалко. И если бы вместо новых дорогих машин чиновникам покупали бы дешёвые отечественные, и понизили бы им в раз так в десять заплату, то была бы возможность переоборудовать санавиацию на новые самолеты и вертолеты и врачи пусть на новых самолетах бы летали.

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36 минут 48 секунд назад
Дилноза Хасанова

Очень жаль потерят такого человека.

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17 минут 8 секунд назад
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