Мобильные группы выставили в ЮКО заслоны скотокрадству. В Ордабасинском районе ЮКО работают специальные мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, акимата и представителей общественности, которые пресекают факты скотокрадства и нарушения ветеринарных норм, выявляют бесхозный скот, пишет пресс-служба ДВД ЮКО.

Как рассказал начальник МПС Ордабасинского РОВД подполковник полиции Нурлан Муратов в случае обнаружения скотины, оставленной владельцами без присмотра, полицейские водворяют ее на специальную «штрафстоянку», а на владельцев скота составляются административные протокола.

«Принятыми оперативно-профилактическими мерами в рамках плана «Эффективный заслон скотокрадству» сотрудникам Ордабасинского РОВД удалось снизить количество скотокрадства на территории района более, чем на 20%, по сравнению с прошлым годом», — отметил подполковник полиции.

Как показывает практика, большинство краж скота происходит с вольных пастбищ или из неукреплённых хозяйственных построек, где скотина зачастую остается хозяевами без надлежащего присмотра.

В рамках, разработанного МВД РК плана «Эффективный заслон скотокрадству» на 2015-2017 годы, полицейскими организуются сходы с населением по вопросам предотвращения и профилактики скотокрадства, создаются мобильные группы из числа полицейских и других заинтересованных служб, которыми проверяются скотные рынки, места забоя скота, автотранспорт на предмет выявления краденой скотины.

К примеру, сотрудниками Местной полицейской службой Ордабасинского РОВД совместно с криминальной полицией установлено и ликвидировано 5 преступных групп, промышлявших кражами скота. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела и направлены в суд.