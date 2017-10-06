Шымкент: долгожданное потепление

В Шымкенте 6 сентября начинается долгожданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, в городе днем температура воздуха прогреется до 16 градусов выше ноля, несмотря на ветер порывами до 15 метров в секунду.

Метеорологи обещают, что в ближайшую неделю столбик термометра будет уверенно ползти вверх, прибавляя ежедневно 1-2 градуса. Чего не скажешь об остальной части страны.

По сообщению РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на востоке, ночью на севере и в центре республики сохраняются осадки, на остальной части территории ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и в центре – низовая метель, гололед.

Ночью в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед, туман. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночь и утром местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами – туман, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области — пыльная буря.

В соседней Жамбылской области с 6 по 9 октября синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус шести градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ночью и утром туман, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской областях — местами туман.

Кызылординской, местами Актюбинской, Западно-Казаахстанской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.