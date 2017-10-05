Шымкент: солнечно, но холодно

5 октября в Шымкенте солнечно, но холодно, прогнозируют синоптики. Температура воздуха прогреется всего лишь до 15 градусов выше ноля. Но не ожидается ни ветра, ни осадков.

Согласно прогнозу, относительная влажность воздуха в черте города 44%, вероятность осадков сведена к нолю.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, лишь на западе территории ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, утром и днем ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ночью местами ожидается гололед, туман. В Карагандинской, днем Павлодарской областях местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с.