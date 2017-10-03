Синоптики рассказали о погоде на октябрь. Консультативный прогноз на текущий месяц представили специалисты РГП «Казгидромет». В гидрометцентре уверены — данные октября этого года в ЮКО стабильны, особых отклонений от нормы не ожидается.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается плюс 2…7°С – в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Западно-Казахстанской и на северо-востоке Алматинской области; плюс 8…14°С – на остальной территории; что ниже нормы на 1°С в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях; около нормы – на остальной территории.

Месячное количество осадков предполагается больше нормы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях; около нормы в Акмолинской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях; меньше нормы – на остальной территории.