Сказочное озеро возродили в Састобе. В небольшом поселке под Шымкентом началось строительство зоны отдыха на берегу озера, которое считают необыкновенным не только местные жители. С састюбинским водоемом связаны красивые легенды.

К расчистке озера и возрождению его былой славы призвали руководство поселка местные жители. После выхода в эфир ТК «Отырар TV» сюжета о заброшенном озере, все изменилось волшебным образом. В принципе, другого састюбинцы и не ожидали.

Об озере, которое берет своё начало у ущелья Машат, слагают легенды. Одна из них гласит о том, что озеро — это слезы девушки, которая оплакивает любимого, ушедшего сражаться за родину. Причем старожилы уверяют, что по ночам на озере слышен плач безутешной девушки.

Слезы появились и на глазах местных жителей … К счастью, это слёзы радости. Озеро в Састюбе наконец очистили, привели в порядок берега. Все расходы взяли на себя местные предприниматели и акимат. Большой вклад внесла и семья Турисбековых — Зауытбек Турисбеков родился в знаменитом поселке.

Ерлан Кузембаев, аким поселка Састобе уже мечтает о предстоящем лете: «Завезем летом песочек, благоустроим территорию. На берегу озера будут катамараны, места для рыбалки и купания. Впереди еще много работы, будем привлекать желающих помочь…»

Говорят, састюбинское озеро исцеляет от многих болезней. Отдохнуть около водоема еще в советские времена приезжали туристы из разных стран. После развала Союза озеро оказалось никому не нужным.

Сегодня — совсем другое дело. Даже в прохладные сентябрьские деньки здесь было немало желающих окунуться в чудесное озеро.

К тому же Састюбинское озеро еще и обеспечивает поливной водой несколько населенных пунктов Тюлькубасского района.

Шуддин Саидов