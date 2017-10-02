В ночь с 30 сентября на 1 октября изменились цены на бензин

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Казахстане изменились цены на бензин, передает tengrinews.kz. Цены на бензин на некоторых казахстанских автозаправках достигли 151 тенге за литр АИ-92.

На АЗС «Газпром нефть-Казахстан» литр бензина АИ-92 стоит 151 тенге. G drive95 — 170. Топливо АИ-98 продается по 181 тенге. Дизельное топливо — по 150.

На заправках Helios бензин марки АИ-92 стоит 150 тенге. АИ-95 в сети продаетcя по 164 тенге.

По данным сайта ТОО «Қазмұнайгаз өнімдері», топливо АИ-92 продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге.

На АЗС Royal Petrol АИ-92 также стоит 148 тенге. 95-й бензин — 161 тенге.

На сайте АЗС Sinooil цена на бензин АИ-92 составляет 146 тенге. АИ-95 обойдется покупателю в 161 тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Костанае цена бензина марки АИ-92 достигла 155 тенге за литр. Как сообщают местные автолюбители, как минимум в двух сетях АЗС цена бензина поднялась на несколько тенге.

По словам работников автозаправочных, изменения произошли в ночь с 30 сентября на 1 октября.