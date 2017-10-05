В Шымкенте похоронили доктора Патсаева

Сегодня Шымкент прощался со своим безвременно ушедшем сыном — блестящим доктором и настоящим человеком Талгатом Патсаевым.

Сотни коллег, друзей, знакомых, родственники и близкие погибшего и даже совсем посторонние люди пришли проводить доктора в последний путь. Траурная процессия растянулась почти по всей улице Гун ели в микрорайоне Пахтакор. Здесь живут родители Талгата Патсаева.

Отец погибшего — Анапия Патсаев, прекрасно известен многим шымкентцам. Профессор, доктор химических наук Анапия Каныбекович уже многие годы преподает и работает в Южно-Казахстанской фармацевтической академии и уже третий день он принимает соболезнования по поводу невосполнимой утраты сына.

«Я выражаю соболезнования родным и близким. Всем, кто знал Талгата. Он до конца жизни был верен своему долгу — долгу врача», — говорит главный врач областной офтальмологической больницы ЮКО Дулат Удербаев.

Талгат Патсаев родился и вырос в Шымкенте. Здесь начинал свою блестящую карьеру врача. Но даже уже работая в столице, Талгат нередко приезжал с рабочими командировками и консультациями в самую глубинку. Потому его хорошо знают и высоко оценивают многие медики Южно-Казахстанской области.

«Мне довелось встречаться в работе с Талгатом Патсаевым. Он приезжал в нашу больницу Арысского района для консультации. Талгат на десять лет меня моложе, но он большой профессионал. Очень жаль, что такое произошло. Очень хотелось бы, чтобы государство не забывало семьи таких специалистов, которые погибли ради своего долга — спасать чужие жизни», — говорит главный врач районной больницы города Арысь Ергали Алимбаев.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан Болат Токежанов так же навестили семью врача Талгата Патсаева, погибшего в авиакатастрофе под Алматы. Обращаясь к семье, аким отметил, что это невосполнимая потеря, как для семьи, так и для всей медицинской общественности.

«Врачи погибли при исполнении служебных обязанностей. Труды врачей, направленных на защиту и спасение человеческой жизни, навсегда останутся в памяти граждан. Талгат Патсаев — один из погибших в авиакатастрофе, был нашим земляком. Врач акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Талгат Патсаев, за плечами которого 20-летний стаж работы за это время спас жизни многих матерей», — сказал аким.

От имени всех жителей Южно-Казахстанской области глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших членов экипажа — командира воздушного судна Геннадия Цоя, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева.

Напомним, 3 октября в 18:47 самолет Ан-28 авиакомпании «East Wing» пропал с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. Санитарный рейс вылетел по маршруту Алматы – Шымкент. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. На борту самолета находились два врача – акушер-гинеколог Талгат Патсаев и реаниматолог Жанибек Артыкбаев, которые летели в Шымкент, чтобы оказать помощь недавно родившей женщине, находящейся в тяжелом состоянии.

Данил Шемратов