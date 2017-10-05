В Шымкенте проходит ярмарка ковров

Сегодня в выставочном центре «Корме» открылась пятидневная выставка ковров «Ұлы дала кілемдері». Выставку посетили аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, а также делегация, во главе с губернатором провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран, прибывшая с рабочим визитом в область.

Выступая на церемонии открытия выставки, глава региона отметил, что крупнейшая отечественная ковровая фабрика реализована в специальной экономической зоне «Оңтүстік», созданной по инициативе Главы государства.

«Самый крупный ковровый завод вносит большой вклад в развитие текстильной промышленности страны. Фабрика предлагает более 2000 видов ковровых изделий. Партнером проекта является турецкая компания «Kartal Hali», одна из крупнейших производителей ковров в мире, обладающей более чем 20-летним опытом работы на мировом рынке», — сказал аким ЮКО.

Напомним, что это вторая выставка в Шымкенте, которая организована крупнейшим производителем ковров в стране. На ярмарке представлено более 1000 ковров и ковровых изделий. В рамках мероприятия, желающие могут купить ковры по сниженным ценам.

На сегодняшний день производственная мощность ковровой фабрики составляет 5 млн кв. метров ковровых изделий.

Стоит отметить, что с 2013 года по сегодняшний день фабрика произвела около 9 млн кв. метров ковров и ковровых изделий, а также 6 млн кв. метров пропиленовых нитей.