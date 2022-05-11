Коллектив «Балтекстиль» призывает земляков принять участие в референдуме

5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум.

Дать гражданам широкие возможности для коренного изменения политической системы и участия в государственном управлении — основная цель инициатив, озвученных в нынешнем Послании Президента. И этот вопрос давно поднимался в обществе. Что думают о предстоящем референдуме сотрудники крупнейшего в городе предприятия, ТОО «Балтекстиль»? На протяжении 8 лет в специальной экономической зоне» Оңтүстік» успешно работает ковровая фабрика. Сегодня продукция предприятия не только обеспечивает внутренний рынок, но и отправляется на экспорт в соседние страны — Россию, Узбекистан, Кыргызстан. В преддверии республиканского референдума, который состоится 5 июня, агитационная группа провела встречу с коллективом фабрики ковров. По словам юриста, участвовать в республиканском референдуме или нет – решает каждый для себя сам, но именно от каждого из нас сегодня зависит будущее страны.

Евгений Яворский, юрист:

«Президент хочет много полномочий отдать Парламенту. Надо обязательно прийти на референдум, это ваше будущее. Чтобы потом не говорили вот такие вопросы не вошли. Если есть вопросы задавайте, мы попробуем ответить».

Все понимают, что для эффективного проведения процесса демократизации, конечно, необходимо сначала внести изменения в основной закон-Конституцию. Недаром Президент обратил внимание на то, что реформы каждый должен начинать с себя — эти слова Главы государства коллектив фабрики поддерживает.

«Я обязательно пойду на референдум. Мы за Новый Казахстан. Свои трудом мы внесем вклад в развитие нашего государства. Кто, если не мы?», — говорит работница фабрики.

«У меня четверо детей. За их будущее я пойду на референдум. Мне 53 года. У меня одна просьба — чтобы снизили пенсионный возраст для женщин 58 лет. А так всех призываю участвовать на республиканском референдуме», -говорит работница фабрики с 8-летним стажем работы.

«Если вы хотите реальных перемен, чтобы ваш быт улучшился, если вы хотите, чтобы Новый Казахстан сделал свой выбор за путь обновления, то 5 июня примите участие в республиканском референдуме», — обратился к землякам коллектив ТОО «Балтекстиль».