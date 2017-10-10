В Шымкенте заработала электронная биржа труда — Enbek.kz. Таким образом, предприниматели в пилотном режиме могут подбирать персонал в новом электронном формате, сообщает пресс — служба Министерства труда и социальной защиты.

Введен новый многоканальный порядок представления вакансий без обязательного личного посещения центров занятости населения.

Теперь работодатель сможет передать в центр занятости населения информацию о наличии у него вакансий в личном кабинете электронной биржи.

Таким образом, упрощена процедура о предоставлении данных по имеющимся вакансиям. В других городах предприниматели и потенциальные работники могут бесплатно в режиме онлайн подбирать персонал и искать работу по стране.

Это нововведение осуществлено в рамках введения новой реформы труда и социального обеспечения с 2018 года. Оно предусматривает выполнение поручения президента по модернизации рынка труда в его нынешнем Послании народу.

Об этом сегодня на очередном заседании Правительства сообщила Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

В рамках инновационной реформы был представлен проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Закон «О занятости населения». Эта инициатива была подготовлена ​​совместно Министерством труда и социальной защиты населения Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

В рамках поправок и дополнений в вышеназванный закон планируется создать электронную биржу труда в стране. Это означает, что резюме и вакансий работодателей будут накапливаться на единой основе. Привилегия заключается в том, что государственные и частные центры занятости будут доступны любому гражданину в открытом пространстве интернета. То есть новая электронная платформа позволяет гражданам и частным работодателям бесплатно получать информацию с интернет-портала.

Другим важным моментом является вклад частного сектора в устойчивую занятость граждан. Задача профессиональной переподготовки, обучения и трудоустройства безработных и самозанятых граждан будет передана в частный сектор посредством конкуренции с государственным и частным аутсорсингом.

Следует отметить, что сегодня в Казахстане насчитывается 46 частных центров занятости.