1142 семьи в Ордабасинском районе ЮКО получили 307 миллионов тенге для развития собственного дела

За 10 месяцев 2017 года в рамках программы «Өрлеу» 1142 семьям в Ордабасинском районе ЮКО было выделено более 307 млн тенге. Большинство граждан полученные средства направляют на ведение животноводства. Аким ЮКО отправился в район, чтобы познакомится с предприятиями, которые дают работу южноказахстанцам.

В ходе визита глава региона купил домбру у ремесленников, которые получили финансовую поддержку в рамках проекта «Өрлеу».

Жансеит Туймебаев посетил ТОО «Ордабасы нан», расположенное в селе Бадам. Товарищество занимается выпуском мучной продукции, используя в основном турецкие технологии.

Предприятие, начавшее свою работу с середины 2008 года, в 2015 году с целью повышения мощности производства увеличило строительство мельниц, установив оборудования по турецкой технологии. В сутки здесь перерабатывают 450 тонн пшеницы и производят мучные изделия. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 2 млрд. 680 млн. тенге. В настоящее время продукция «Ордабасы нан», помимо поставок на отечественный рынок экспортируется в Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан.

Наряду с этим, в сельском округе Буржар аким области посетил откормочную площадку. Этот комплекс способен одновременно откармливать 200 голов крупного рогатого скота и лошадей. Здесь ежегодно планируется производить 70 тонн мяса.

Следующий объект, который посетил глава региона – теплица частного предпринимателя Ермекбая Утеева. Предприниматель, получив кредит в размере 2 млн. тенге через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» построил теплицу, и на сегодняшний день обеспечивает работой двоих человек.

Также, акима области ознакомили с проводимыми в районе работами в рамках программы «Өрлеу».

«Южноказахстанцы начали ощущать эффективность проекта «Өрлеу». До сегодняшнего дня в рамках проекта «Өрлеу» условную денежную помощь на общую сумму 6 млрд. тенге получили более 20 тысяч южноказахстанцев, тем самым увеличивая семейный доход. Поэтому среди граждан, которые хотят открыть личное дело необходимо проводить активную пропаганду о мерах и льготах, предоставляемых со стороны государства», — сказал Ж.Туймебаев.

Так же глава региона ознакомился с деятельностью ТОО «Нұр Агро 73» по переработке хлопка. Инвестиционная стоимость объекта, который начал свою деятельность в 2016 году, составляет 255 млн. тенге. На сегодняшний день здесь обеспечены постоянной работой 300 человек. Из них 230 — местные жители.

Стоит отметить, на 14 производствах ежегодно перерабатывается 30 тыс. тонн хлопка. Хлопок поставляется из Мактаральского, Шардаринского и Ордабасинского районов. Хлопковые волокна, изготовленные в Торткуле, экспортируются в Чехию, Белоруссию и Молдову. Помимо этого, отправляют на фабрику «Меланж текстиль» в городе Шымкент.

Пресс-служба акима ЮКО