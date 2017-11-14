Багдад Мусин: Как решить бардак по штрафам

Если вы оплатили административный штраф, но он до сих пор значится как не погашенный… С этой проблемой бороться нужно и можно, убежден Багдад Мусин. Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК на своей страничке в Фейсбуке рассказал о проблемах со штрафами за нарушение ПДД и адмкодекса, а также пояснил, как эти проблемы решить.

Председатель Комитета структурировал самые распространенные и их решение буквально по пунктам.

Какие проблемы

1. Люди не могут оплатить наложенные штрафы, потому что в базу данных попадают по истечении 3-5 дней;

2. После оплаты штраф не снимается автоматически, необходимо отнести квитанцию в уполномоченный орган;

3. Зачастую допускаются ошибки при оформлении протокола, и в итоге штраф присуждается другому человеку и государство ищет человека которого нет;

4. Нет под рукой информации по предыдущим нарушениям, информацию получают по рации, в итоге неправильно квалифицируют деяние (не могут определить повторность, при которой должны применяться совсем другие санкции);

5. Происходит задвоение сведений, т.е. одно и тоже правонарушение вносится в базу несколько раз, и в итоге гражданину выставляется несколько одинаковых штрафов;

6. Оплаченные штрафы не всегда снимаются, более того они направляются на принудительное исполнение. Только в этом году мы выявили 52 тыс. таких случаев;

7. Бумажные материалы теряются;

8. Допускается фальсификация дел;

9. Госорганы делают двойную работу. Сначала составляют протокола, потом вводят их в базу;

10. По проверкам субъектов предпринимательства, госорганы могут не составить протокол об адмправонарушении, т.е. незаконно увести от ответственности;

11. В целом процедура оформления протокола занимает более 30 минут, это задерживает правонарушителя;

На протяжении последних 5 лет в КПСиСУ обратилась не одна тысяча людей, которые жаловались на то, что оплаченные штрафы не сняты, либо они выписаны ошибочно, а в итоге их не выпускают из страны, или это становится препятствием при трудоустройстве.

Как это решить?

Выход из ситуации возможен только в случае автоматизации процедуры административного производства (наложение штрафов). С этой целью в июле мы запустили пилотный проект Единый реестр административных правонарушений (ЕРАП) или Е-штрафы.

Сейчас проект работает пока по линии МВД, потому как основная доля штрафов (70%) составляется дорожно-патрульной полицией (остальные 63 государственных органа по мере готовности тоже будут подключены к ЕРАП, такие как СЭС, ЧС и другие)

Результаты не заставили себя ждать, уже составлено более 8 тыс. протоколов и ряд вышеназванных проблем исключен:

1. Время составления протокола занимает до 5 минут;

2. Протокол составляется в 3 клика, все данные (ИИН, район нарушения, статья КоАП) подтягиваются автоматически, что исключает ошибки при составлении;

3. Автоматически подтягиваются сведения по предыдущим нарушениям;

4. Регистрация штрафа происходит в режиме онлайн, исключена двойная работа госорганов;

5. Оплата может производиться на месте с банковской карты;

6. Исключена необходимость предоставления квитанции об оплате в уполномоченные органы, погашение штрафа происходит автоматически;

7. Бумажные дела не ведутся, исключается фальсификация и дублирование;

8. На принудительное исполнение уходят только действительно неоплаченные штрафы;

9. По проверкам субъектов предпринимательства, если есть нарушения, то система запросит заполнение протокола, т.е. исключит укрытие фактов.

Протокол составляется на планшетном устройстве, распечатывается через мобильный термопринтер, подпись правонарушителя производится стилусом, а оплата через мобильный POS-терминал.

Уже по стране работают порядка 200 экипажей полиции с такими планшетами (Астана, Караганда, Павлодар, Шымкент) Полицейские довольны процессом ведения адмпроизводства, а в свою очередь граждане не затрачивают лишнего времени на оформление, оплату и снятие штрафов.

А пока проект реализуется, для решения существующих проблем людей, в специализированных ЦОНах посадили наших представителей, которые имеют доступ к системам Комитета и на месте решают вопросы.

Кроме того, создали на Facebook и Instagram страницу Штрафы KZ где граждане могут получить онлайн консультацию по адмштрафам. 200 человек уже решили свои проблемные вопросы при помощи наших страниц.