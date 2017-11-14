Дело об изнасиловании шымкентцем девушки в Южной Корее прокомментировал МИД РК

Информацию об изнасиловании жителем Шымкента 30-летней женщины в Южной Корее прокомментировал МИД РК. По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, консульский отдел посольства Казахстана в Республике Корея в курсе этого дела, ведется расследование, сообщает Today.kz.

«В интересах следствия детали не разглашаются. По предварительным данным, он задержан по подозрению в изнасиловании. Дело будет позже передано в суд и там будет решаться. Семье оказывается помощь консульско-правового характера, то есть поиск адвоката и другое, по необходимости. Например, найти адвоката — могут, но оплатить его услуги — такое обязательство не входит в консульские услуги», — сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве также отметили, что могут при необходимости помочь и в организации свидания, если это не противоречит законодательству страны пребывания.

«Сейчас наш консул держит этот вопрос на особом контроле, пытается связаться с адвокатом и прокурором, который ведет это дело, но пока не получается», — добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 23-летнего сына шымкентского фотокорреспондента подозревают в изнасиловании 30-летней женщины в Южной Корее. По словам Кайсара Шерима, ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сына Аманата Жумаша 5 ноября задержали полицейские Южной Кореи, предъявив ему обвинение в тяжком преступлении. Уехал Аманат Жумаш в Южную Корею в феврале 2017 года.

Мужчине известно лишь то, что 30-летняя жительница Южной Кореи написала заявление в полицию и обвинила его сына в изнасиловании.

Шерим рассказал, что доказать невиновность сына можно, так как есть свидетели. По его словам, адвокат в Южной Корее обойдется в семь тысяч долларов, а день нахождения в стране ему обойдется примерно в 500 долларов. Мужчина выразил сомнение в том, что сможет увидеться с сыном, если отправится в Южную Корею.