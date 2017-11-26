Генпрокуратура разъяснила детали дела о сбитой в ЮКО выпускнице «Болашака»

Старший помощник генерального прокурора Думан Кожахметов прокомментировал пост в соцсети о сбитой насмерть выпускнице программы «Болашак» в поселке Таукент Южно-Казахстанской области, сообщает sputniknews.kz.

Юрист Ержан Есимханов рассказал об инциденте, произошедшем в поселке Таукент. Выпускница программы «Болашак» Валерия Калугина была сбита насмерть пьяным водителем. О случившемся мужчина узнал от друзей девушки.

«А сейчас мужчину, который сбил Валерию, судят. Суд проходит в городе Каратау. (…) Сторона обвинения просит дать мужчине, который в пьяном виде без прав насмерть сбил молодую девушку три года условно. Мотивируя это в числе прочего тем, что у мужчины двое несовершеннолетних детей и старая мать», — написал он на своей странице в соцсети.

Единственная цель поста — чтобы на дело обратили внимание и чтобы в ситуации разобрались по закону, написал мужчина. Иначе, по его словам, есть вероятность, что в маленьком тихом городе Каратау тихо и незаметно уйдет от ответственности человек, «который не должен был от нее уйти».

Отреагировавший на публикацию старший помощник генерального прокурора Думан Кожахметов подтвердил, что находившийся за рулем мужчина был пьян.

«Подозреваемому вменяют статью 345 часть 3. По материал дела он находился в состоянии алкогольного опьянения. Идет судебное следствие в Таласском райсуде. Информация о том, что прокурор просил условный срок, недостоверная», — написал Кожахметов в ответ на публикацию Есимханова.

По его словам, на данный момент мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следующее заседание суда назначено на 27 ноября.