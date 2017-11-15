Шымкентская келин рассказала, как живут невестки на юге страны

Коренная алматинка Айгуль Буздаева 7 лет назад вышла замуж за простого парня из шымкентского аула. Теперь женщина ведет личный блог о повседневной жизни «шымкентской келинки». В интервью NUR.KZ она рассказала о том, как обращаются с невестками на юге страны.

Айгуль 32 года, она работает в международной компании. С будущим супругом ее свел университет, 5 лет сидели за одной партой. После свадьбы некоторое время жили в Шымкенте, где Айгуль столкнулась с повседневным бытом невесток.

«В ауле мужа мы жили чуть меньше года. Мне очень повезло с родственниками супруга. Когда я у них, утром я обязательно кланяюсь родителям — «салем салу». На мой взгляд, это хорошая традиция. И ничего зазорного в этом нет. Это просто дань уважения родителям и старшему поколению. В городе старшим родственникам я тоже кланяюсь, хотя они от смущения часто просят этого не делать. Для меня, коренной алматинки, работающей в международной компании это абсолютно естественно, потому что это наша культура».

По словам Айгуль, родители ее мужа с первого дня приняли ее как дочь.

«Родители супруга — современные люди, сочетающие в себе и традиционные, и демократичные взгляды. Папа и мама обращается ко мне: «дочка». В некоторых семьях я же наблюдала, что старшие могут обращаться к снохе: «келин». Мне кажется, это очень обидно, как знак, что пришедший в семью новый человек — чужой».

Женщина отмечает, что практически весь день невестка на юге занимается домашними хлопотами.

«Приготовление пищи, уборка, мытье посуды, ручная стирка, дойка коров — далеко не весь список ежедневных дел шымкентской келинки. Нужно еще учитывать, что в ауле из-за отсутствия удобств и достижений цивилизации, простые вещи занимают намного больше времени».

Айгуль признается, что ей приходилось наблюдать потребительское отношение к келинкам в глубинке.

«Очевидно, что такое отношение к невесткам есть, так как в глубинках сильны кровные связи и традиции и совсем другой менталитет. Однако хочу сразу обозначить, что не во всех семьях так, и это радует. Как и везде, все зависит от людей. Сказать, что келинка на юге попадает в рабство — неправильно. Все зависит от семьи.

Я согласна, что на казахскую женщину, как и на любую другую, возложена слишком большая ответственность по уходу за детьми, семьей и бытом. Чтобы нести такой груз, требуется много душевных сил, выносливости и терпения. Но, к сожалению, это не всегда оценивается окружающими по достоинству. В Казахстане повсеместно, а не только в Шымкенте, труд келинок не вызывает радости или положительных эмоций, оно воспринимается как должное, потому что все так живут».

Алматинка отмечает, что наши предки не относились так к невесткам, как сейчас.

«За келин платили большой калым, не всем это удавалось. Келин всегда была благодатью, которая наполнит дом смехом детей, согреет очаг теплом».

По словам Айгуль, как правило, у женщин в ауле много детей, но им некогда ими заниматься, их развивать.

«Из-за отсутствия времени в аулах, женщинам некогда спокойно объяснить капризничающему ребенку что да как, поэтому часто в ход идет даже рукоприкладство. Женщины настолько загружены работой по дому, что многие не успевают нормально ухаживать за детьми. Можно увидеть, что прохладной осенью, дети ходят в одной футболке или сандалиях. Они предоставлены сами себе».

Еще одной проблемой женщина считает, что в казахском обществе не принято проявлять эмоции между мужем и женой.

«А в глубинках это еще более очевидно. Мужчины не видят в женах любимых. Отношения переходят на плоскость: «принеси, отнеси, отвали». Присутствует общеподдерживаемый менталитет, который проявляется в виде: «я же мужик, я в доме хозяин, а значит, жену нужно в кулаке держать, чтобы боялась».

Живя в таких условиях, у невесток все больше и больше падает самооценка. Она смиренно принимает такую судьбу, потому что верит что не в состоянии что-то изменить. Как ни печально, келинки в аулах быстро теряют свою красоту, здоровье и молодость. Они выглядят на 5-8 лет старше своих же городских сверстниц. Уход за собой как-то не очень распространен в ауле».

Несмотря на все эти тяготы, по словам Айгуль, шымкентские келинки очень веселый и добродушный народ.

«Плюсом жизни шымкентской келинки мне кажется, то что она действительно хранительница очага. И это правильно. Ей не приходится тратить свою ценную психическую энергию на корпоративную работу и дедлайны, как это делает среднестатистическая городская женщина. Если бы еще келин чаще слышала слова благодарности и поддержки, то, я думаю, в Казахстане счастливых семей было бы больше. Все-таки колыбель нашего народа находится в ауле. И мы должны научиться чтить традиции и перенимать лучший опыт цивилизации».

Изначально в своем блоге Айгуль просто хотела делиться событиями и опытом, полученными в ауыле. Но потом женщина решила поднимать острые проблемы, с которыми сталкиваются современные невестки в Казахстане.

«Образ женщины в ауле – это келин. Не жена, не мама, а именно келин. Кажется, что уже само это слово имеет негативный окрас. Даже слово «токалка» на сегодняшний день имеет намного больше веса, нежели чем слово «келин». Поэтому мне захотелось своим блогом изменить отношение людей к этому статусу.

Мне хочется, чтобы наши женщины, которые чтят семейные и национальные традиции, имели широкий кругозор, современные знания по уходу за детьми, прогрессивные взгляды на образование и жизнь. Я хочу, чтобы наши женщины смогли научить уважать себя и свой труд. Смогли стать счастливыми. А когда наши женщины станут счастливыми, наша нация станет намного богаче».

Алтын Ныгманова