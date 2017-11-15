Стало известно, какие именно дороги в ЮКО станут платными. О платности участков автодорог разных категорий рассказал в интервью abctv.kz начальник управления развития бизнеса АО «НК «КазАвтоЖол» Ернар Тулегенов.

К 2022 году общая протяженность таких дорог достигнет семи тысяч километров, отметил Ернар Тулегенов. В перечне участков фигурирует и Шымкент — это «Шымкент-граница Узбекистана на Ташкент» — протяженностью 101 километр.

Так же в списке такие участки как Астана-Костанай-граница РФ на Троицк (835 км), Щучинск-Петропавловск-граница РФ на Курган (320 км), Павлодар-граница РФ на Омск (217 км), Астана-Павлодар (441 км), Алматы-Капшагай (42 км), Астана-Темиртау (169 км), Западная Европа-Западный Китай (граница РФ-Актобе-Тараз-Благовещенка — 1978 км), Атырау-Доссор-Акжигит-граница Узбекистана (419 км), Актау-Бейнеу (445 км), Актобе-Уральск—граница РФ на Самару (536 км), Уральск-граница РФ на Саратов (100 км), Алматы-Хоргос (303 км).

Далее в интервью руководителя управления прозвучал предстоящий 2019 год и автодорога «Тараз-Шымкент-Кызылорда».

«На 2019 год платность будет введена на Тараз–Кайнар, Тараз– Шымкент–Кызылорда, Кызылорда–Актобе–госграница РФ на Оренбург, Уральск– госграница РФ на Самару, Уральск–госграница РФ на Саратов, Актау–Бейнеу, Щучинск–Кокшетау», — отметил Ернар Тулегенов.

К слову, предоплату за проезд по автобанам стимулируют. Стоимость проезда по казахстанским автобанам за наличные могут сделать выше, чем при предоплате.

Стоимость проезда по первому и пока единственному платному автобану Астана – Щучинск (211 км) уже несколько лет составляет один тенге за километр для легковых автомобилей. В ближайший год сразу несколько реконструированных участков автодорог республиканского значения планируется сделать платными, а к 2022 году общая протяженность таких дорог достигнет семи тысяч километров.