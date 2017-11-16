Теплоснабжающая организация Шымкента просит горожан обращаться при некачественной подаче отопления

В «Куатжылуорталык» обнародовали номера телефонов и время работы отделов организации, отвечающих за жалобы потребителей. Специалисты рассказали, как будут актировать теплоснабжение при порывах и некачественной подаче.

ГКП «Куатжылуорталык-3» информирует жителей Шымкента о том, что в счете на оплату коммунальных услуг в ноябре предъявлено начисление за отопление по утвержденной плате, рассчитанной по норме потребления отопления на один квадратный метр общей площади для потребителей, проживающих в жилых домах, не оснащенных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

По завершению отопительного периода ГКП «Куатжылуорталык-3» выполнит перерасчет за отопление с учётом фактической температуры наружного воздуха, согласно Правилам перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учётом фактической температуры наружного воздуха.

Потребитель может производить оплату до 25 числа каждого месяца за расчетным, другими словами счет за ноябрь потребитель имеет право оплатить не позднее 25 декабря, никакие пени, неустойки применяться не будут.

Вместе с тем ГКП «Куатжылуорталык-3» просит жителей Шымкента оплатить счет, данные денежные средства будут направлены в энергопроизводящую организацию на оплату за ГАЗ.

Потребителям, которые проживают в домах с порывами на внутридомовых инженерных сетях (стояки, лежаки), и при этом предоставлен счет на оплату в ноябре, ГКП «Куатжылуорталык-3» произведет перерасчет в декабре, оплаченные денежные средства будут зачтены в счет будущих платежей, приносим извинения за предоставленные неудобства.

Напоминаем, что при прекращении теплоснабжения или ухудшения параметров потребитель может обращаться по телефону 56-50-43, 56-50-11 или придти по адресу: ул. Жангельдина, 13А, ежедневно с 16:00 до 18:00 часов открыта общественная приемная, где вы сможете задать вопрос первому руководителю и его заместителям.

Абонентский отдел, Отдел технической инспекции работают ежедневно без перерыва с 9:00 до 18:00.