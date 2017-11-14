В Шымкенте официально открыто представительство Франции

10 ноября в Шымкенте торжественно открыто официальное представительство Франции — французский Альянс.

Насладиться мелодией и прекрасным исполнением классических музыкальных произведений, таких как «Une vie d’amour» или Вечная Любовь, в известной нами, русской, версии этой песни (дословно — Жизнь в любви) — Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца смогли все гости, присутствовавшие на празднике дружбы между Казахстаном и Францией.

Коктейльная вечеринка в стиле французского прованса завершает официальную часть церемонии открытия французского альянса в Шымкенте. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Филип Мартинэ делает акцент на том, что объединяет наши страны — Казахстан и Францию.

Филип Мартинэ, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане: «Что нас объединяет? Нас объединяет культура. Культура, как для Казахстана, так и для Франции имеет большое значение. Еще, нас объединяет то, что между нашими странами должен быть мир всегда. Мы придерживаемся мирной политики в отношении друг друга. Надеюсь, что в будущем все больше студентов из Шымкента будет учиться во Франции. Для этого мы создали все условия. А также, связи не только культурные, но и экономические будут укрепляться с каждым годом».

Восходящая звездочка Айгерим Темирбекова родом из Шымкента. Молодая певица с большим удовольствием рассказывает о своём отношении к французской культуре и языку.

Айгерим Темирбекова, певица: «Конечно, в 21 веке особенно важно знать большое количество мировых языков. Французский язык — один из самых красивых и нужных языков. Также он играет не последнюю роль в мировой культуре и искусстве. Я сама была дважды в Париже на выступлениях и конкурсах. Сегодня меня пригласили на концерт в честь открытия французского альянса. Я очень рада принять участие в таком масштабном празднике между двумя дорогими для меня странами: родным Казахстаном и уже любимой Францией. В будущем, я надеюсь изучить французский язык, не без помощи французского альянса».

Крепкий фундамент между Казахстаном и Францией заложен. Причем, не только с экономической, политической, образовательной сторон, но и с культурной.

Алия Рысимбетова