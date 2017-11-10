В Шымкенте оглашен приговор по делу о хищениях в стабфонде. В Аль-Фарабийском районном суде оглашен приговор Олжасу Бактыбаеву, бывшему генеральному директору ТОО «Оңтүстік Азық-түлік компаниясы», по вине которого из стабилизационного фонда Южно-Казахстанской области было похищено продовольствия на сумму свыше 160 млн. тенге, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

На скамье подсудимых также заведующий складом этой же компании Сакен Бердиев.

Оба признаны виновными в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Также Бактыбаев признан виновным в служебном подлоге, а завскладом Бердиев в подделке документов.

Суд приговорил Олжаса Бактыбаева к 8 годам лишения свободы. Сакена Бердиева — к 7 годам.

Еркин Оспанов, судья Аль-Фарабийского суда: «Подсудимые вступили в сговор и присваивали продукты со складов. Потом реализовывали их на сторону, а деньги тратили на собственные нужды».

Как выяснилось во время следствия, Олжас Бактыбаев проиграл похищенные миллионы в букмекерских конторах.