В Шымкенте столкнулись два автобуса с пассажирами

Очередная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Шымкенте на пересечении улиц Байтурсынова и Торекулова. На участке дороги рядом с супермаркетом «Рахмет» столкнулись автобусы 35-го и 4-го маршрутов с пассажирами.

Обе машины ехали в одном направлении. Столкновении произошло, когда двигавшийся впереди автобус четвёртого маршрута вынужден был резко остановиться. Водитель 35-го автобуса на этот манёвр среагировать не успел.

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Оба водителя автобусов обвиняют в случившемся таксиста, который, презирая все правила, погнался за потенциальным пассажиром.

«Там перед четвёртым автобусом резко остановилось такси, чтобы подобрать пассажира. Таксист повернул со второй полосы на первую прямо перед автобусом. И водителю автобуса пришлось резко тормозить. Номер и марку такси я запомнил — это мерседес «авангард» с госномером 972 АМА, — рассказал водитель 35-го маршрута. -Водитель того автобуса успел остановиться, а я рассчитывал проехать перекрёсток на зелёный свет, поэтому тоже проехал. Я всё рассчитал, думал, проеду спокойно, но тот автобус резко затормозил. А у меня в автобусе были пассажиры, машина тяжёлая и я остановиться не успел…»

К счастью, из пассажиров автобусов никто не пострадал. Сейчас подробности ДТП выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции.