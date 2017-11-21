В Шымкенте удалось навести порядок на «Тоннеле на Колосе»

Властям Шымкента удалось немного разгрузить самый проблемный участок автодороги — проспект Республики у рынка Комешбулак в направлении узбекистанской границы — более привычный горожанам как «Тоннель на Колосе». На страже свободной дороги встала МПС и запрещающие знаки.

Положительного результата удалось добиться благодаря открытию в этой части города дополнительных парковок для таксистов на улицах второго значения и установки дорожных знаков «Остановка запрещена». На месте знаков усиленно работают сотрудники МПС.

Привычных заторов на Комешбулаке и след простыл — и это утренний час пик — восемь часов утра. Как в сказке! Будто и не существовало никогда ежедневных пробок, растягивающихся на несколько километров. Причиной такого невероятного послушания водителей стал знак «Остановка запрещена».

Лишь единицы, еще не знающие о приличном штрафе за остановку под запрещающим знаком, пытаются поймать здесь такси. Игнорируют запрет и междугородние бомбилы.

Инспекторы дорожной полиции не дремлют. Остановился,… не включил фары? Значит, нарушил правила. Заплати штраф.

«Согласно закону РК остановка автомашины в местах действия дорожного знака «Остановка запрещена», я вынужден выписать вам штраф по статье 597 часть 1 Администативного кодекса. Аварийный сигнал на автомашинах у вас включен, но он предназначен для включения в условиях плохой видимости», — говорит инспектор полиции.

Стараясь побольше заработать, бомбилы останавливаются не только под запрещающим знаком, но и на автобусных остановках, создавая тем самым массу неудобств всем участникам дорожного движения.

«Машины оставили возле остановки, не заехать, не выехать. Как бороться с теми, кому всё равно? Их даже штрафы не пугают! Беспредельщики какие-то. Хоть права отбирай», — говорит водитель автобуса.

«Это сейчас нормально еще, хоть немного навели порядок возле остановки «Колос». Установили дорожные знаки, усиленно работают полицейские. Но за всеми всё равно не уследишь. Таксисты внаглую паркуются прямо на остановке», — водители общественного транспорта наблюдают кто победит — стихийные таксисты или полицейские, вооруженные знаками.

Разгрузить дорогу в сторону узбекистанской границы удалось еще и благодаря расширению улиц Дамбовая и Саттарханова. Транспортный поток заметно снизился. Однако, говорить о том, что проблема полностью решена, пока рано.

«Ранним утром, в обеденное время и вечером по проспекту Республики, действительно, еще наблюдаются небольшие заторы. Поэтому мы приняли решение о необходимости строительства дополнительной дороги — продолжение проспекта Кунаева через микрорайон Азат», — сказал Наурыз Сугралиев, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкента.

Понятно, что продление Кунаева поможет в ситуации, когда большому потоку транспорта просто некуда деваться. Но это пока только — проект. Конкретных сроков, когда его начнут воплощать в жизнь нет. А значит водителям и пассажирам придется время от времени испытывать неудобства, проводя в пробках порой до получаса.